Artiklis käsitletud kosmosekividest pole korralikke pilte, aga nende värvus sarnaneb selle Kuiperi vöös asuva kosmosekivi omaga, mille nimeks Arrokoth (foto: NASA, Johns Hopkinsi ülikooli rakendusfüüsika labor, Edela-uurimisinstituut, Roman Tkachenko / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons)

Teadlased leidsid Päikesesüsteemist kaks punast objekti, mis ei peaks olema seal, kus need on, ja mis on üldse liiga punased.