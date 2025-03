Kas Ukraina sõja mängumuutjaks ja Moskva põletajaks võib saada natside V-1 eeskujul arendatud säästurakett?

Ukraina on välja töötanud uue odava tiibraketi Trembita, mille täiustatud versioon suudaks tabada isegi Moskvat. See relvasüsteem võiks anda Ukrainale olulise strateegilise eelise, sest võimaldab sooritada lööke sügavale Venemaa territooriumile, samal ajal oleks see odavam kui lääne ja Venemaa raketid.

Trembita on saanud oma nime Ukraina traditsioonilise puhkpilli järgi, mida mängivad Karpaatide lambakarjused. Raketi loojate arvates meenutab see pilli oma kuju pooleks. Trembita põhineb 180-eurosel pulssreaktiivmootoril, mis meenutab kangesti teise maailmasõja aegse Saksa V-1 tiibraketi Argus As 014 mootorit. V-1 oli teise maailmasõja ajal Saksamaa kasutatud tiibrakett, mida nimetati ka „kättemaksurelvaks“ (Vergeltungswaffe 1) ja „sumisevaks pommiks“. See arendas kiirust kuni 640 km/h ja lennukaugus ulatus umbes 250 kilomeetrini. Esimene rünnak Londoni vastu toimus 13. juunil 1944 ning põhjustas suuri purustusi ja palju ohvreid. V-1 oli paljude teiste teise maailmasõja relvasüsteemidega võrreldes üsna odav ja masstoodanguks sobiv. Selle tootmine maksis umbes 5000 Reichsmarki (praeguses rahas umbes 2500 eurot), mis oli oluliselt vähem kui pommituslennukite maksumus. Kuna V-1 oli lihtsa ehitusega ja kasutas odavat mootorit, sai Saksamaa toota neid suures koguses. Kuigi V-1 polnud eriti täpne ja liitlased õppisid aja jooksul selle vastu tegutsema, pakkus see Saksamaale võimalust rünnata kaugeid sihtmärke piloote ja lennukeid kaotamata.