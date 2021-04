Kuidas vältida Marsi või teiste taevakehade saastumist Maa mikroobidega (ja vastupidi)?

Tänavu on Marsile kavandatud kaks maandumist. NASA kulgur Perseverance jõudis Marsi pinnale 18. veebruaril. Hiina kulgur Tianwen jõudis punase planeedi orbiidile veebruaris ja maandub mais või juunis. Mõlema missiooni eesmärk on leida jälgi elust.

Kuidas me saame aga tagada, et kui Maalt startinud maandurid meie naaberplaneedi pinda puudutavad, et satu nendega sinna kaasa midagi soovimatut?

Sellise pahanduse ennetamiseks on paika pandud selged meetmed ja reeglid. Kosmoseõigus hõlmab tervet all-valdkonda, mida nimetatakse planeetide kaitseks (ingl planetary protection) ja mille eesmärk on takistada teiste planeetide, kuude, komeetide ja asteroidide saastumist Maalt pärit eluvormidega.

Planeetide kaitsmiseks on kaks meetodit — edaspidine (ingl forwards) ja tagurpidine (backwards). Esimene puudutab teiste planeetide saastamist Maalt pärinevate materjalidega, kaitseb kõikvõimalikke eluvorme võõr-taevakehadel ja tagab ka selle, et teadlased võivad olla suhteliselt kindlad, et kui nad mujal elu jälgi avastavad, on see ikka Maa-väline, mitte Maalt sinna toimetatud elu.