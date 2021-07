Päikese poole liigub suurim ja kaugeimat päritolu komeet, mis nüüdisajal avastatud

Komeedilt peegelduva valguse hulga põhjal hindavad uurijad, et taevakeha tähistusega C/2014 UN271 — ehk lihtsalt Bernardinelli-Bernsteini komeedi — läbimõõt on 100–200 kilomeetrit.

See on umbes kümme korda suurem teiste teadaolevate komeetide keskmisest läbimõõdust, mis tähendab, et äsja avastatud komeet on keskmisest komeedist umbes tuhat korda massiivsem. Kokkuvõtvalt on see üks suuremaid nüüdisajal avastatud komeete ja suurim teadaolev objekt Päikesesüsteemi kaugemas servas laiuvas Oorti pilves.