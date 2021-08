Miks kosmoseturism vähemalt praegu halb idee on

Juba tänavu alanud kosmoseturismi pluss on see, et inimeste ilmaruumi saatmiseks on vaja võtta kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi, millest on tõenäoliselt kasu ajapikku ka Maa peal muudes valdkondades. Täpselt nagu sõjatööstuse puhul.

Samas tuleb rõhutada, et kosmoseturismiks vajalikud raketid paiskavad lennureisimisega võrreldes ühe reisija kohta atmosfääri sada korda rohkem süsihappegaasi — kujutlegem, kui hävitav oleks sellisel tehnikal rajanev turismitööstus.

Jeff Bezos hoopleb, et tema firma Blue Origin kasutatavad rakettmootorid on „rohelisemad” kui Richard Bransoni VSS Unity omad.