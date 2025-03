„HIMARS-e suudavad venelased edukalt maha suruda.“ Ukraina saab võimsaimate USA rakettide asemel seni läbi kukkunud „imerelvad“

Jaanuari lõpuks olid Ukrainal otsa lõppenud kõik USA tarnitud ballistilised raketid ATACMS, mida USA ei andnud Ukrainale rohkem kui 40 tükki. Need olid siiski Ukraina kõige võimekamad relvad ja suutsid tabada sihtmärke kuni 300 km kaugusel ning mõnel mudelil oli kobarmoonaga lõhkepea, mis võimaldas katta suure ala ning hävitada korraga palju venelaste elavjõudu ja tehnikat. Kuna uusi ATACMS-i tarneid pole praegu kavas, on USA otsustanud asendada need teist tüüpi täppisrelvaga – GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), mida arendavad ühiselt Boeing ja Rootsi Saab Group.

GLSDB on maailmas unikaalne relvasüsteem, mis ühendab väikese diameetriga juhitava lennukipommi ning mitmikraketiheitja HIMARS ja M270 raketi mootori. Selle suurim eelis on vähemalt teoorias paindlikkus ja täpsus – lennukipommi saab välja lasta HIMARS-i ja M270 raketisüsteemidest, mida Ukraina on juba kasutanud ATACMS-ide ja GMLRS-i rakettide tulistamiseks. GLSDB suudab tabada kuni 160 km kaugusel asuvaid sihtmärke. Ukrainal on võimalik seekaudu tabada Vene sõjaväeobjekte sügaval okupeeritud aladel, sealhulgas Krimmis ja mõnes Venemaa piiriäärses regioonis, nagu Kurski, Belgorodi, Voroneži ja Brjanski oblastis.