„Parem kui Patriot.“ Eurooplaste parim rakett tulistas Ukrainas alla esimese venelaste lennuki, kuid sellega on suur probleem

See kinnitab, et Prantsuse-Itaalia ühistööna arendatud süsteem, mida peetakse Euroopa analoogiks USA Patriotile, on efektiivne relv Venemaa lennukite ja rakettide vastu. Küll toob see sündmus esile ka suurema probleemi – nii SAMP/T süsteeme kui ka nende Asteri rakette on Ukrainas ja kogu Euroopas väga vähe. Ukraina sõltub praegu nii Patrioti kui ka SAMP/T süsteemidest, kuid viimaseid on Ukraina kaitseks liiga vähe. USA, Saksamaa, Rumeenia ja Holland on andnud Ukrainale kokku kuus Patrioti patareid, samuti on Ukrainal kaks SAMP/T süsteemi. Need peaksid teoreetiliselt tagama minimaalse õhukaitse suurematele Ukraina linnadele, kuid eksperdid on hoiatanud, et sellest kaugeltki ei piisa. Probleem pole ainult süsteemide vähesuses, vaid ka rakettide nappuses. Pole täpselt teada, kui palju Patrioti ja Asteri rakette Ukraina on saanud, kuid iga lisatarne toimumine on olnud tähtis uudis. Näiteks, kui USA eelmise presidendi Joe Bideni administratsioon korraldas Ukrainale 90 Patrioti raketi üleandmise Iisraeli varudest, pälvis see väga laialdast tähelepanu. See näitab, kui keeruline on tagada Ukrainale piisavat hulka õhutõrjerakette ajal, kui Venemaa jätkab oma halastamatuid raketirünnakuid.