Kliimaministeerium kinnitab: Eesti-Läti ühise meretuulepargi loomine käib täie hooga edasi

Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna taastuvenergia valdkonnajuht Karlis Goldstein kommenteeris Fortele, et hetkel on käimas mitmeid tuulepargi alaga seotud hankeid ja uuringuid.

Näiteks on eelmisel aastal alustatud kalastiku uuringutega, samuti on sõlmitud lepingud nahkhiirte ja kevadräime uuringuteks, lisaks ilmastikunäitajate töölaua-uuringu ning geoloogia uuringu läbiviimiseks. Praegu on hindamises linnustiku uuringu hanke tulemused. Mereimetajate hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on märtsi keskel.