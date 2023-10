Elering: Eesti-Läti neljas kõrgepingeliin oleks kõige otstarbekam rajada läbi Saaremaa

Forte on varem kirjutanud, et ka valitsus on andnud Eleringile ülesande rajada Sõrve poolsaare taguste tuuleparkide võrku ühendamiseks ning Eesti-Läti neljanda ühenduse loomiseks kõrgepingeliini trass just läbi Saaremaa. Seda on vaja ka Ees-Läti ühise meretuuleparkide projekti Elwind tarvis.