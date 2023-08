Tegemist on osaga seni mitte just liiga suurt avalikku tähelepanu saanud Eesti-Läti ühisprojektist ELWIND, mis toob mõlema riigi sisemerre kokku sadakond tuulikut koguvõimsusega vähemalt 1000 MW.

„Oluline on siin rõhutada, et riigid ei kavatse meretuuleparke ise välja arendada, vaid korraldavad oksjoni, mille võitja ülesandeks on meretuulepargid välja arendada ja opereerida,“ rääkis Fortele kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar.