„Tal on ilmselt teatud kontaktid venelastega.“ Mida teha, kui Elon Musk keerabki Starlinki kinni?

Viimastel kuudel on nii Euroopa Liit kui ka Ukraina hakanud aktiivselt otsima alternatiive Starlinki satelliitkommunikatsioonisüsteemile, mida haldab SpaceX. Mure selle pärast, et Starlinki teenuseid võidakse Ukrainas piirata või täielikult katkestada, on suurenenud selle omaniku Elon Muski vastuoluliste ütlemiste ja tema lähedaste sidemete tõttu USA presidendi Donald Trumpiga. Muski hiljutised avaldused, kus ta väitis, et Ukraina rindejoon variseks kokku, kui ta Starlinki välja lülitaks, on tekitanud Euroopas ja Ukrainas tõsist muret ning sundinud nii Kiievit kui ka Brüsselit otsima satelliitside tagamiseks sõltumatumaid lahendusi.

Starlink on olnud Ukrainale ülitähtis alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aastal ja seda kasutatakse laialdaselt nii tsiviil- kui ka sõjaliseks otstarbeks. Satelliitide abil tagatud internetiühendus on võimaldanud sõjaväejuhtidel edastada lahinguväljal reaalajas infot, koordineerida operatsioone ja anda täpseid lööke Venemaa sihtmärkidele. Starlinki terminalid võimaldavad kasutada turvalist ja hajutatud ühendust ka olukordades, kus maismaa-infrastruktuur on purustatud, mistõttu see on olnud Ukraina vägede jaoks hädavajalik. Samuti on satelliitide kaudu tagatud ligipääs internetile kriitilise tähtsusega valdkondades, sealhulgas haiglates, elektrivõrkudes ja valitsusasutustes, eriti piirkondades, kus traditsioonilised sidekanalid on hävinud või ei tööta usaldusväärselt.