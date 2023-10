INTERVJUU | Merike Kaesveld: Norrast on Eestisse tulemas mitu megainvesteeringut

Nüüdseks juba pea kümme aastat Oslos elav Kaesveld rõhutab Oslo Innovation Week'i ajal toimunud vestluses, et kui Eesti ei pööra pilkusid väga kiirelt selle poole, et meil oleks tootmiseks piisavalt roheenergiat, siis me oma toodetega enam eksporditurgudele ei jõua – vähemalt mitte põhjamaadesse.

Kliimaministeerium peaks tema hinnangul aga tõsiselt kaaluma välisinvestoritega garantiikokkulepete (Contract of Differences) sõlmimist ning jõudma lõpuks otsusele, kas Eesti tahab meretuuleparke või mitte.

Kuidas Eesti-Norra majandussuhtes täna üldises pildis kirjeldada – kuidas neil kahel riigil omavahel läheb?

Riigid on väga suured sõbrad. Eelkõige on suur sõprus kahe riigi peaministri vahel – meie praegune peaminister on praegu Norras äärmiselt populaarne.

Miks küll?

Ukraina. Kaja Kallas käis eelmise aasta aprillis siin külas ja kui varasemalt oli probleeme Norra ajakirjanike visiitide kajatamisele kaasamisega, siis nüüd tuli Kaja Kallas ja me pidime investoritele mõeldud tänuõhtusöögi pisut edasi lükkama, kuna Norra ajakirjanikud olid Kaja Kallasega intervjuude tegemiseks järjekorras, et saada mõni minutki temaga rääkida.

Nii et Eesti ja tema peaministri kui Ukraina suure abistaja imidž on Oslos täiesti olemas?

Jah, hästi suur huvi oli tema vastu ja siit Norra poolt vaadates on ta parim peaminister, kes meil läbi aegade on olnud. Eesti brändingut välismaailmas hoiab ta ikka väga kõrgel.

Kallase pere Venemaal äriajamise skandaal ei ole tõesti siia jõudnud?

Ei ole kuulda olnud, Aboluutselt mitte. Meil on omad probleemid – ministrite abikaasade aktsiaturgudel mängimised – ja see on summutanud absoluutselt kõik muud asjad. Idavedude skandaal – ei.

Aga majanduse juurde tagasi tulles – kui palju raha kahe riigi vahel liigub, kui palju investeeringuid liigub?