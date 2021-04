Me võime olla leidnud ühe põhjuse, mis kaitseb lapsi COVID-19, eriti selle ränga vormi eest

B-lümfotsüütide ehk B-rakkude ülesanne on "mäletada", milliste haigustekitajatega organism on varem kokku puutunud, et nendega taaskohtumisel n-ö häiret anda.

Sõltuvalt sellest, milliste haigustega inimene on juba kokku puutunud ning kuidas seda „mälestust” talletavate B-rakkude retseptorid muteeruvad ja muutuvad, on igal inimesel veidi erinevad immuunrakud.

Stanfordi ülikooli teadlased uurisid lisaks sellele, kuidas need immuunrakud inimeseti erinevad, ka seda, kuidas need võivad muutuda inimese elu jooksul.