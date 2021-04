Koroonahaiguse põdemine annab üsna väikese šansi uuesti nakatumiseks

Seda väidet kinnitab ka statistika. Nt meie terviseamet on eelmise laupäeva seisuga registreerinud Eestis üldse 117 011 positiivset koroonatesti, aga neist ainult 46 inimest on teadaolevalt põdenud COVID-19 rohkem kui korra.

Põdemise järel nakatumisohu suure languse väitele lisab kinnitust mainekas teadusajakirjas The Lancet ilmunud suur uuring , mille järgi COVID-19 põdemine vähendas riski järgneva seitsme kuu jooksul taas nakatuda 84% võrra ning sümptomaatilist koroonahaigust põdeda lausa 93%.

Osalenuid uuriti möödunud juunist tänavuse jaanuarini. Ajavahemikus 8. detsembrist 11. jaanuarini said 52,5% neist ka koroonavaktsiini. Autorid peavad tõenäoliseks, et see mõjutas tulemusi kõigest tagasihoidlikul määral.