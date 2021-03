Desinfitseerimisvahendid ja tervis: kuus murelikku küsimust nende kasutamise kohta

Desinfitseerivate vedelike ja geelide, desinfektandiga niisutatud lappide ning pihustatavate desinfektantide sage kasutamine pandeemia vältel teeb osale inimestest võimalike terviseriskide tõttu muret.



Ehkki paljud meditsiiniuurijad peavad desinfektante laia laastus ohututeks, võivad probleemid ilmneda juhul, kui neid kasutatakse valesti, kui need on lastele kättesaadavad või kui need mõjutavad astma või muude krooniliste hingamisteede haigustega inimeste tervist.

Järgnevalt toome ära arstide nõuanded selle kohta, kuidas desinfektsioonivahendeid õigesti kasutada.

Kas käte desovedelik on ohutu?

Jah, aga veenduge, et see sisaldab vähemalt 60% alkoholi...