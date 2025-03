„Kõik põhineb USA tarkvaral.“ Ekspert selgitab, kas Donald Trump saab eurooplaste ja ukrainlaste lennukid „välja lülitada“

Euroopa kaitsevõime sõltuvus Ameerika Ühendriikidest on sügavam ja laiaulatuslikum, kui paljud seni arvanud on. See hõlmab lahingulennukeid, õhutõrjesüsteeme, satelliitsidet, relvastust ja isegi laskemoona tootmist. Kuigi transatlantiline koostöö on olnud Euroopa kaitse nurgakivi aastakümneid, on hiljutised muutused USA poliitikas – eelkõige Donald Trumpi tagasitulek ning tema senised sõnavõtud NATO ja Euroopa julgeoleku kohta – tekitanud süveneva mure, et USA võib ootamatult lõpetada oma toe või piirata juurdepääsu võtmetähtsusega tehnikale.