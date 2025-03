„Putin andis käsu lahendada probleem 9. maiks.“ Ukraina armee ebaedus Kurski oblastis on oluline roll salajasel Vene eriüksusel

Kurski oblastis on olukord viimase nädala jooksul järsult pingestunud, sest Venemaa on alustanud võimast vastupealetungi, et tagasi võtta Ukraina kontrolli all olevad alad. Vene vägede edasitung on eriti ohtlik, sest see ähvardab katkestada peamise varustustee, mis ühendab Ukraina sõjalist tugipunkti Kurskis – Sudža linna – ülejäänud Ukraina vägedega. See on strateegiliselt oluline tee, mille kaudu liiguvad relvad, laskemoon ja muu varustus. Kui see tee suudetakse ära lõigata, võib Ukraina positsioon Kurskis kiiresti kaitsmatuks muutuda.