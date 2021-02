Arstid leidsid vastsündinu organismist tohutult palju koroonaviirust

"See võib olla kokkusattumus, aga seos on päris tugev. Kui patsiendi kehas on tavapärasest tohutult rohkem viirust ning see on [tavalisest] täiesti erinev variant, on need asjad tõenäoliselt seotud," ütles haigla nakkushaiguste osakonna juht Roberta DeBiasi.