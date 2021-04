Distantsõpe varsti läbi – ent kas lapsed tohivad olematu ventilatsiooniga klassidesse üldse tagasi minna?

Klassiruum. Pilt on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Koolide sulgemine on olnud valitsuse jaoks mitmel korral esmane (ja mugavaim) samm järjekordseid koroonapiiranguid kehtestama asudes, kuna paari teadustöö põhjal on eeldatud, et just haridusasutused on tänu oma umbsetele klassidele peamised viiruseleviku kantsid. Esimesed märgid näitavad, et distantsõppe kaotamise on taas kaalumisel, kuid mis saab edasi neist süsihappegaasist ja muust õhusaastest pungil klassidest?