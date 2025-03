Nii nad tapsidki meie Ferdinandi: Northvolt läheb pankrotti

Northvolt AB on Rootsi akude arendaja ja tootja, kes on spetsialiseerunud elektrisõidukite liitiumioontehnoloogiale. See asutati 2015. aastal kahe endise Tesla juhi poolt, 2021. aastal käivitas Northvolt esimese tootmistehase Rootsis Skellefteås ning teatas plaanidest rajada veel viis ettevõtet Euroopas ja Põhja-Ameerikas.