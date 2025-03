Eestlane ülbitses Helsingis parkimiskontrolöriga ja sai kaela kohtulahingu

Selgub, et mitte kõik „kalevipojad“ pole kodumaale tagasi tulnud, mõni vintskem vend on jäänud Soome ja teeb seal mehetegusid. Näiteks kisub parkimiskontrolöriga tüli. Ja soome meedia nokib need vahejuhtumid mõnuga üles, sest lisaks „karda valget kaubikut“ müüdile on kõva klikimagnet ka „ära usalda eestlast “ – teema. Kahjuks valab alljärgnev lugu vaid õli tulle, mitte ei jäta meist paremat muljet.