Maailma naiste aasta auto tiitli 2025 pälvis Hyundai Santa Fe

Alates 2009. aastast on maailma naisautoajakirjanike organisatsioon valinud aasta autot. Ühenduse algne idee oli pakkuda alternatiivi seni maskuliinsusele kalduvale tööstusharule, mida juhtisid ja mille tulemusi hindasid mehed. Tänaseks on WWCOTY suutnud koondada sadakond professionaalset naisajakirjanikku, kes on spetsialiseerunud autotööstuse ja sellega seonduvate valdkondade kajastamisele. 2014. aastal sai kutse WWCOTY-ga liitumiseks eesti ajakirjanik Ylle Rajasaar, kes on aktiivne organisatsioonis kaasarääkija ja osales ka tänavusel hindamisel.