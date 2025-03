Toorium: müstiline tulevikukütus autodest igiliikureid ilmselt ei tee

Toorium on looduslikult esinev radioaktiivne element, millest juba mõnda aega räägitakse kui kestlikumast alternatiivist uraanil töötavatele tuumareaktoritele. Planeedi tooriumivarud võiksid teadlaste sõnul katta kogu inimkonna energianälja. Kas tooriumil töötavad minireaktorid on igiliikurite – miljon ja rohkem kilomeetrit sõitvate autode – tulevikukütus, saame ilmselt peagi teada. Huvi uudsete lahenduste vastu on suur, kirjutab Accelerista.com.