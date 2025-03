FOTOD | „Taandumine muutus kontrolli alt väljunud põgenemiseks.“ Ukraina jättis Kurski oblastist taganedes maha oma parimaid relvi

See tähendas, et umbes 10 000 Ukraina sõdurit, kes kuulusid mitmesse eliitbrigaadi, sattusid tõsisesse ohtu – varustus hakkas otsa saama ning neil oli reaalne oht jääda piiramisrõngasse. Ukraina üksused taandusid, liikudes peamiselt öö varjus, kuid olid sunnitud maha jätma suure hulga väärtuslikke soomukeid ja suurtükke, mida nad ei suutnud kaasa võtta. See tähendas, et venelaste kätte langes Ukraina parimaid relvi, sealhulgas M1 Abramsi tanke, M2 Bradley lahingumasinaid ja M777 haubits.