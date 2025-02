Shosetsu – Jaapani unikaalne lähenemine lumekoristusele

Nagu me teame, tuleb esimene lumi alati ootamatult. Tavaliselt järgneb üürike liikluskaos, meeletud järjekorrad rehvivahetustes ning kiun ja kirumine lumekoristuse kehva kvaliteedi aadressil. Ja kuna inimeseloomad on sarnased, ei ole see nii ainult Eestis, vaid ka mujal, kirjutab Accelerista.com.