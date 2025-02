Entusiastiautode helge tulevik - Toyota arendab uut Celicat, MR2 ja Lexus LFA järeltulijat

Supra taassünd, GR86, GR Yaris… ei saa öelda, et Toyota oleks siiani lulli löönud. Kuid Supra on põlvkonna lõpus ning GR86 müük Euroopas jäi uute piirangute tõttu üürikeseks. Ka kuuldused uuest MR2-st on ringelnud aastaid ning jõudnud vaat et meemi staatusesse.