Venemaa režiimimeelsed Telegrami kanalid ja meediaväljaanded, sealhulgas TASS, on avaldanud fotod ja videod, mis kujutavad Venemaa sõjaväelasi Kurski oblastis Sudža linna keskuses. Piltidel on näha sõdureid, kes hoiavad käes Venemaa riigilippu, samuti dessantvägede, Vene impeeriumi ja Wagneri grupi sümbolitega lippe. Sõjaväelased on linna administratsioonihoone esisele väljakule koondunud, mis viitab Vene võimude kohalolekule linnas. RIA Novosti teatel on Venemaa lipp heisatud Sudža linnavalitsuse juures, mis kinnitab, et vähemalt osa linna on Vene armee kontrolli all.