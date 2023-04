FINAALI EEL | „Rakett69“ senised võitjad: võit avas uksi ning lisas enesekindlust

Juhan Koppel : „Rakett69“ võitmine avas palju uksi. Vahetuim muutus oli tööpakkumine - juba kolmandast hooajast töötasin „Rakett69“ teadustoimetajana - aga tundsin sageli, et minu tegusid on tähele pandud ning minusse suhtuti positiivse eelarvamusega. See tegi nii haridus- kui tööalase asjaajamise sageli lihtsamaks ning tagantjärgi mõeldes tundub hea suhtumine ja uued tutvused väärtuslikumana auhinnarahast.

Juhan Koppel: Soovin, et võistlejad jääksid iseendaks. Tõsiasi, et tegemist on telesaatega, võib nii mõnegi mõtteis kõrgustesse kergitada ja teise vaikima hirmutada, kuid selles saates on tähtsaim roll sisul - ideedel, nende mõistmisel ja teostamisel. Kahjuks kipuvad reaalainetes tugevad inimesed olema sageli sotsiaalsete oskuste poolest nõrgemad ning see väljendub näiteks häbelikkuses, tagasihoidlikkuses. Siis ei saa võistlejad aga oma tegelikku võimekust näidata ning saate vaatajatena ei näe me, milleks üks või teine noor tegelikult võimeline on. Olge julged, siirad ja tõesed!