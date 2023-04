„Rakett69“ ootab kõiki vahvale fännipäevale

„“Rakett69“ on juba 13 aastat huvilisi telekate ette toonud ning paljud praegused osalejad on saadet vaadates suureks sirgunud,“ ütleb füüsik ja saatejuht Aigar Vaigu. „Nüüd on suurimatel fännidel võimalik tulla ning „Rakett69“ maailma veidi lähemalt uurida - fännipäev toimub Rakett69 Teadusstuudiote ruumides, kus on viimastel hooaegadel filmitud ka suurem osa episoodidest.“