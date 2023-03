Robootika valmistas Raimondi ette raketilennuks

Saaremaalt pärit Raimond on nüüdseks maandunud mandrile ja õpib Nõo Reaalgümnaasiumis - igati sobiva numbrikombinatsiooniga 69 a klassis! Noormehe meelisõppeaineteks on füüsika ja keemia, lisaks on ta suur robootika- ja programmeerimishuviline. Sealjuures ei nokitse ta sugugi salaja ja omaette, vaid on oma tegevuse eest noppinud ka mitmeid auhindu - näiteks esikoha Robomiku ja Robotexi 2018. aasta võistlustel. Robootikaõpetajat Olle Arakut peab Raimond ka enda suurimaks mõjutajaks.

Kogenud robootikuna hindab Raimond, et oma olemuselt on need võistlused üsna sarnased „Rakett69“le. Näiteks on need aidanud arendada pingetaluvust, mis osutus igati kasulikuks omaduseks ka raketi pardal. Raimond räägib, et saates osalemise mõtte pani talle pähe Facebookis nähtud kuulutus, milles kutsuti uueks hooajaks kandideerima. „Mõtlesin, et miks ka mitte, sest ma olen „Rakett69“-t vaadanud lapsest saati,“ lisab ta.