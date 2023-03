Teadussaade „Rakett69“ jõudis väärika verstapostini

Esmalt astus kohtunike ette Mari Lee, kes selgitas lihtsate vahendite abil tõenäosust. Nutikalt lahendatud etenduse lõpuks oli ta teinud sõna otseses mõttes puust ette ja punaseks, et tõenäosus esimeses „Rakett69“ saates välja langeda ja sarja võita on sama suur - 8,3%. Seega on kõige olulisem vaid saatesse tulla.