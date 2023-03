„Rakett69“ režissöör Kristo Veinberg: see saade on korralik väljakutse

Ma olen alati olnud seda meelt, et toimivat mudelit esimesel hooajal lõhkuma ei tohiks hakata. Modifitseerida võib küll, aga suuri muutusi sisse tuua ei tasuks, ilma, et kogu masinavärgist puuduks korralik ülevaade. Tõsisemad fännid võivad märgata, et sellest hooajast on saate alguses võistlejate tutvustusplaanid nüüd personaalsemad ja huvitavamad. Kaotasime ära võistlejate juurest kohati arusaamatud läbipaistvad tahvlid ning asendasime need multifunktsionaalsete teler-tahvlitega, mille küljes asuvad ka kasutatavad tööriistad. Lisaks on saatejuhi ja kohtunike seljataga suur Rakett69 led-valgus logosein. Avasaatesse kaasasime mu hea kolleegi ETV-st - Alvar Tiisleri võistlejate sooritust kommenteerima. Need on vist märgatuimad muutused, mis silma hakkavad.

Režissöör on nagu kapten laevas või peakokk restoranis - ta peab võttel kogu meeskonna ühise eesmärgi ja visiooni nimel tööle panema ning olema kursis kõige ja kõikide liikmete tööülesannetega. Ta peab olema pardal ülesannete väljamõtlemisest ning disainimisest alates, et see teleekraanil töötaks ja hea välja näeks. Välja mõtlema, kuidas võtteplatsil asjad, võistlejad, saatejuht-kohtunikud ja operaatorid paiknema peavad ning neid juhendama. Lõpetades sellega, et saade ka apetiitsena vaatajateni jõuaks. Lahendama sellel teel tekkivaid probleeme. Ehk kui toimetaja vastutab ja hoolitseb saate sisu eest, siis režissöör kõige eest, mis puudutab visuaalset ja silmaga nähtavat. Aga nagu ma ütlesin - siis see on ikkagi meeskonnatöö ja „Rakett69“ saate juures on hulk olulisi inimesi, ilma kelleta see ei saaks sündida - toimetaja, teadustoimetus, produtsent, montaažirežissöör, juhtoperaator, valgustaja jne.

Kujundlikult võiks öelda, et see oli kiire kui raketisõit. Minu suurim ootus ja lootus oli, et ma sellest raketist maha ei kukuks ja suudaksin Eesti edukaimat ning õnnestunumat originaal-teleformaati edasi viia. Esimeste episoodide tõusnud vaatajanumbrid võrreldes eelmiste aastate omadega näitavad, et päris seisma see rakett minu saabumisel õnneks ei jäänud.

Kas võtetel juhtus ka midagi ootamatut / naljakat, mis eriliselt meelde jäi?

Nalja saab alati, aga eredamalt on meelde jäänud ikka need ootamatused, kui eeldatavad favoriidid saatest (liiga vara) välja on kukkunud.

Mida põnevat on oodata finaalsaatest?

Finaalis on oodata väga ägedaid Rube Goldbergi masinaid. Lisaks selgub põnevas duellis 13. hooaja võitja, kes pistab enda tasku „Rakett69“ läbi aegade suurima auhinnaraha. Esimest korda tõstame püünele, täname ja autasustame ka finaliste enim mõjutanud õpetajaid.

Kas olid „Rakett69“ saate vaataja ka juba varem?

Oo jaa! Pean tunnistama, et ülikooliaegadel jäi mul vaatamises küll auk sisse, kuid esimesi ja viimaseid hooaegasid olen ikka jälginud.

Miks Sinu arvates selline saatesari oluline on?

Oma hingelt olen ma maailmaparandaja. Minu jaoks on haridus, haritus ja noored alati väga südamelähedasteks teemadeks olnud. Olen olnud ise põhikoolis õpetaja ja teinud enim saateid just noortele. Minu filosoofia on see, et ühiskonnana arenemiseks on vaja haritumat rahvast ning „Rakett69“ on näidanud, et on noortele väga suureks inspiratsiooniallikaks näitamaks, et haridus (ja teadus) on äge!

Mis on „Rakett69“ puhul režissööri jaoks kõige keerulisem ja väljakutsuvam?

Kogu see saade on üks korralik väljakutse, aga vast kõige keerulisem on saatesse ülesandeid valides ja disainides hoomata, et kuidas ja kui arusaadavad need televaatajale tunduvad. Ütleme nii, et olnud paar korralikku jalgalaskmist, mis algselt ideena tunduvad ägedad, aga hiljem telekast vaadates mõistad, et tegelikult vaataja päris kõigest hästi aru ei saanud. Just et kuidas saavutada kõikide ülesannetega see balanss, et see oleks piisavalt keeruline ja äge, ent samas ka televaatajale mõistetav.

Kas Sul on ka visioon, kuidas saade edaspidi võiks pildiliselt muutuda? Kas see on vajalik ja oluline?