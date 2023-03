Mari Lee Lumberg: enne katseid võta korraks akutrell kätte

Enne käimasolevat hooaega sattus Mari Lee televiisorit vaadates küll aeg-ajalt „Rakett69“-t vaatama, ent peab end siiski pigem juhuslikuks jälgijaks. Sellegipoolest otsustas ta sõpradega kaasa minna, kui need teadusvõistluse katsetele minema asusid. „Tundsin, et see oleks tore asi, mida proovida ja mul ei oleks sellest midagi kaotada,“ meenutab ta. Kuigi enne esimest katsepäeva kippus hinge närima kahtlus, kas ikka tasub kohale minna, otsustas Mari Lee siiski proovida. Intervjuuvoorus üllatas ta kohtunikke Eino Baskini legendaarse kuueminutise sketšiga „Kunstisaalis.“

Tundub, et leidlikud lahendused on Mari Leel veres. Ta meenutab üht korda robootikavõistlusel Robotex, mis toimus toona Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones. Üritusel jagati heeliumiga täidetud õhupalle, mis järjest kättesaamatusse kõrgusesse liuglesid. „Otsisime tiimikaaslastega ühe väga pika nööriga õhupalli ja võtsime selle abil järjest teisi palle alla. Järgmisel aastal nägime, kuidas mõned lapsed olid sama meetodi üle võtnud ja tundsime, et oleme kedagi oma tegevustega inspireerinud,“ räägib ta. Ning põhikoolis sai Mari Lee kunagi kehalise kasvatuse tunnis viie selle eest, et laulis „Õhtud Moskva lähistel“!

Saates osalemine andis Mari Leele kinnitust, et sageli on esimene osa kõige keerulisem - nii kooli sisse astumisel kui ka „Rakett69“ võistluskeerisesse pääsemisel. „Pärast katseid muutus kõik palju lihtsamaks,“ leiab ta. Kõige meeldejäävamaks kogemuseks peab tüdruk hooaja esimest duelli: „Sain aru, et see on hetk, kus umbes 30 inimest seisavad suures saalis täielikus vaikuses ja jälgivad pingsalt, kuidas kaks noort üritavad paberist rakette voltida. Mind üllatas, et selline situatsioon saab olla nii pingeline!“