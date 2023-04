Smaragda Luchia Sarana: kaotada pole midagi, võita terve maailm!

Raketi-saatest on Smaragdale eriti eredalt meelde jäänud momendid vahetult pärast nupuvajutust, kui veel ei ole teada, kas vastus on õige või vale. „Nendel hetkedel tajud maailma enda ümber hoopis teisiti, tunned sõrmeotsi tukslemas, jalga all värisemas ja lihtsalt loodad, et ei eksi,“ meenutab ta.

Kõigile, kes kunagi on unistanud ise saates osalemisest, ütleb Smaragda klassikalised sõnad: kaotada pole midagi, võita terve maailm. Ja võita saab ainult siis, kui ennast kirja paned! Selleks, et saates edukalt osaleda, tasub meelde jätta mõned olulised põhitõed. „Esiteks, kõik mida koolis kuuled, pane kõrva taha. Iga põnev fakt võib säästa sinu meeskonda eksiteele minemast. Teiseks, kui alustad ülesandega, kasuta oma loogikat. Vaata mis sulle antud on, mõtle tulemile, mida pead saavutama ja pea meeles, et ülesande koostajad tahavad, et sa vastuseni jõuaksid. Seega ei saa lahenduskäik olla võimatult keeruline. Kolmandaks, kui oled jõudnud vastuseni ja see tundub enam-vähem loogiline, ära kõhkle nuppu vajutamast! Vastamine ise on juba pool võitu, aga õigest vastusest pole kasu, kui sa seda kohtunikele hindamiseks ei esita,“ loetleb Smaragda. Just need põhimõtted viisid ka teda ennast saates edasi.