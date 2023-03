Ida-Virumaa õpilased janunevad uute projektide järele

Ida-Virumaa haridussüsteemis on ajaga muutunud nii mõndagi. Näiteks on erinevate haridusega seotud projektide arv järk-järgult kasvanud, mis on omakorda tõstnud huvi mujal riigis toimuva vastu. Õpetajate sõnul on kõige suuremat muutust näha just õpilastes. Noored on mõistnud, et kui on soov midagi ära teha, peab selle korraldamise ise ette võtma. Olgu selleks siis klassiõhtu, oma ala professionaali või peaministri külastus - kui mujal tulevad külalised ise, siis Ida-Virumaal peavad õpetajad ja õpilased tihti ise käed mullaseks tegema.