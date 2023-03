Monika Siim: ei tahaks avastada, et elu jäi hirmude ja ebakindluse tõttu elamata

Tallinna Reaalkoolis 11. klassis õppiv Monika jõuab oma aega sisustada ka väitlemise, tantsimise ja ürituste korraldamisega. Lisaks meeldib talle väga maalida (vaata lähemalt Instagrami kontolt mmaalib) ning hiljuti asutas ta sõpradega koolis kunstiklubi. Monika on poliitikas aktiivne noorteorganisatsiooni liige, kuulub oma kooli ajakirja toimetusse ning õpilasesindusse. Ja seegi pole veel kõik. „Hubastel õhtutel põletan küünlaid ning panen kogu kogunenud viha kirja. Mulle meeldib ka väga lugeda ning mu vaieldamatud lemmikud on Jane Austen ja Charlotte Brontë,“ täiendab Monika. Kirjandus on talle ka õppeainena südamelähedane. Aga kui nüüd tundub, et tegu on läbi ja lõhki humanitaariga, siis tegelikult hindab Monika kõrgelt ka füüsikat ja keemiat ning võtab meeleldi ka füüsika ja inseneeria alal lisakursusi.

Väiksena oli Monika suur „Rakett69“ fänn, aga ise kandideerima siiski ei kibelenud. Kuni eelmise aastani. „Suvel grillisin sõpradega. Järsku hakkasid kaks mu klassivenda ennast saatesse registreerima. Keegi küsis naljatledes, et kas ma panen ka ennast kirja. Esmane reaktsioon oli kindel „ei“, kuigi miski minus tahtis seda,“ meenutab tüdruk: „Hiljem käisin toas, silmitsesin ennast peeglist ning otsustasin, et pean kindlasti saatesse saama. Nii ma siis ennast lõkke kõrval registreerisin ja edasist nägime me kõik juba saates!“

Monika tõdeb, et pikka aega hoidis teda kandideerimast tagasi kartus, et ta ei ole piisavalt hea. „Tänaseks olen mõistnud, et alati tuleb proovida - saja aasta pärast ei tea keegi vigu, mida sa täna teed. Anna endast parim, kuni veel saad,“ on ta nüüd kindel ja ärgitab teisigi kahtlejaid proovima: „Elu lõpus tagasi vaadates ei taha keegi avastada, et elu jäi hirmude ja ebakindluse tõttu elamata.“