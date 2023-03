Raketlane Lilian Hindrikson: tahaksin taastada inimmeeltes vaikuse väärtuse

„Mind on mu eluteel mõjutanud väga paljud, tänu kellele saan kindlalt öelda, et kunagisest hallist hiirest on kasvanud inimene, kes on aldis väljakutsetele vastu astuma,“ räägib Lilian. Tüdruk meenutab hea sõnaga Põlva Kooli loodusainete õpetajaid ja Heino Elleri Muusikakooli mentoreid, tänu kellele hakkas ta aegamisi noppima esikohti nii olümpiaadidel kui konkurssidel ja sedasi oma võistlushimu kasvatas. Lilian lisab, et teda innustavad pühendujad, kes on leidnud midagi „omast“ ja jätavad oma loominguga jälje. „Inspireerun ka võimalusest ise luua, hinnates samas loomingu alguspunkti - kas siis muusikas vaikuse või kirjapildis lumivalge paberi ja vastteritatud pliiatsi näol,“ mõtiskleb ta.