Raketlane Ingel-Ethel Kanistik: olen just tänu oma tarkadele sõpradele jõudnud nii kaugele

Kirjandus- ja bioloogiahuviline Ingel-Ethel on 18-aastane Tallinna neiu, kes õpib Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassis reaal-loodusteaduste suunas. „Mulle pakub huvi just bioloogia, kuna see aitab aru saada, kuidas elusorganismid toimivad. Kõige huvitavam osa bioloogiast on geneetika ning pärilikkus, sest tegemist on väga keeruka asjaga, millel on tohutuid võimalusi nii õnnestuda kui ka läbi kukkuda,“ räägib ta oma meelisõppeainest. Ka oma edasised õpingud soovib ta siduda just selle valdkonnaga: ühtviisi põnevad tunduvad nii bioloogia, kriminalistika kui meditsiiniteadused.

Ingel-Ethel räägib, et idee ise saatesse kandideerida arenes temas väga loomulikult juba põhikoolis: „Olime klassiõdedega kõik suured vaatajad ning plaanisime õigesse vanusesse jõudes ka ise end proovile panna. Gümnaasiumi alguses tegime sõbrannaga plaani, et 11. klass saab meie Raketi-aastaks ning teineteise julgustamiseks kandideerime koos.“ Siiski ei möödunud teekond saatesse ilma kõhklusteta. „Kui kandideerimisaeg päriselt kohale jõudis, kadus järsku kogu mu enesekindlus ning veel päev enne tähtaega olin kindel, et ei kavatse osa võtta. Siiski jäi mu peas kummitama mõte kahetsusest ning otsustasin riskida,“ meenutab Ingel-Ethel. Tagasi vaadates tõdeb ta, et tema raketilend on olnud pikemalt mõtlemata pea ees vette hüppamine.