Oliver Erich Kongo: eufooria saatesse pääsemisest on väärt iga pingutust

Punaste tiimis võistelnud Oliver Erich on Tallinna 21. Kooli abiturient, kelle lemmikõppeaineteks on füüsika ning informaatika - sest just nendes tundides saab teema endale selgeks teha kõige loogikapõhisemalt ning tuupimata. Ta on lõpetanud muusikakooli ning kitarrimäng pakub talle huvi praegugi. Samuti laua- ning videomängud. „Raketi-saate filmimisel mängisin Marten Mehidega kaardimängu „Magic: The Gathering“, mille Aigar Vaigu oma keskkooliajast ära tundis,“ meenutab noormees lõbusat seika võtteplatsilt.

Sarnaselt paljudele oma võistluskaaslastele on Oliver Erich ka ise staažikas „Rakett69“ vaataja. „Viimastel aastatel küll vähem, kuid see on olnud suur osa mu elust,“ selgitab ta. „Sellepärast olengi alati teadnud, et tahan saatest osa võtta.“ Esimest korda proovis ta õnne juba eelmisel hooajal, sel aastal pääses ta ka ise võistlustulle.

Oliver Erich kinnitab, et Raketi-saates osalemine on olnud üks kõige lahedamaid asju, mis temaga juhtunud on ning ta ei osanud oodatagi, et kaasraketlased saavad talle saates nii lähedaseks. „Lõpuks ei olnudki tegelikult tunnet, et me omavahel võistleme, vaid justkui lihtsalt lahendame koos erinevaid ülesandeid,“ muljetab ta. Raketi pardal veedetud aeg ei möödunud ka väikeste viperusteta: „Kui pidime uurima peegeldust Sentinel-2 seiresatelliidi spektraalkanalites, unustasin mainida, et olen värvipime. Seega ei teinud ma graafikut lugedes vahet punasel ja pruunil joonel ning ajasin need väärtused paar korda segamini.“