Raketlane Joosep tutvustab oma põnevat hobi: olen seesmiselt ikka veel nagu energiat täis laps

Joosep tõmbab paralleele ronimise ja ülesannete lahendamise vahel: iga rada saab ronida mitut moodi. „Tuleb ette, et mingi teatud liigutustega jada (beeta) ei tööta sinu jaoks üldse ning siis tundub rada võimatu, kuid kui kindla probleemi kallal piisavalt töötada, leiab kindlasti mingi lahenduse, mis töötab ka sinu kehatüübiga,“ kinnitab noor ronija. „Raja „lahendamisel“ tuleb mängu ka ronimise sotsiaalne aspekt: raskemaid radu on tore mitmekesi proovida, sest nähes, kuidas teised kindlaid liigutusi teevad, saad enda liigutusi korrigeerida.“ Tema sõnul saavad teised alati maast aidata ja öelda, mida peaks teistmoodi tegema. Siinkohal tuleb suuresti kasuks loogiline ja loov mõtlemine, et mitte kinni jääda ühte lahendusse, ning proovida alternatiive, mis kulutavad vähem energiat või muudavad liigutuste järjestust. Noormees leiab, et ronimisega alustades tulevad kasuks ka füüsikateadmised: kehale tundub seinal liikumine ebaloomulik ja füüsika aitab kergemini mõista, kuidas oma keha tuleks hoida ja kuhu jala peaks toetama.

Joosepi poolt ronitud raskeima tasemega rada on V6. „V6 on keskmise raskusega kaljuprobleemide keerukam ots, alates V7 on rajad juba rohkem edasijõudnutele. Minu suurim saavutus seoses ronimisega oli esimest korda Küprosel päris kivi peal ronimine,“ on ta siiani uhke. „Ühe mereäärse küla juures asetseb massiivne rändrahn, millel on üles seatud 16 meetri kõrgune lead-stiilis rada. Iseenesest on rada suhteliselt kerge, kuid esimese korraga nii kõrgele ronimiseks pidin kokku võtma kogu oma julguse.“ Ta lisab, et sisetingimustes ronides on alati teadmine, et kõik on kontrolli all ning midagi ei saa väga valesti minna, kuid väljas on tuhat erinevat asja, mis võib juhtuda: mentaalne blokk muudab raja mitu korda raskemaks, kui ta tegelikult olema peaks.