„Rakett69“ 8. hooaja võitja Kadi Siigur: tüdrukud on teadusmaailmas sama andekad kui poisid

Mida minu kohta nii palju ei teata on see, et mul on ärevushäired ja saadet filmides oli mul üks tohutu paanikahoog. Eetrisse seda ei lastud, kuid ka see kogemus oli kindlasti kasulik. Suutsin kohtunike abiga hoost peaaegu üle saada ja käte värisedes siiski imepisikese kruvi drooni sisse kruvida. Pärast seda on mul olnud küll tohutuid paanikahooge, kuid need pole mul enam õppimist või muid olulisi tegevusi takistanud ja oskan neist paremini üle saada.