Füüsikaõpetaja Ingrid Rõigas: aju vajab pidevat treeningut nagu meie lihasedki

See on huvi äratamine ja selle hoidmine maailma toimimise vastu. Kui me tahame hästi elada, siis peame ikka ise käed ja mõistuse külge panema, kuid ainukesed seadused, mille vastu eksida ei saa, on loodusseadused. Nendest arusaamine – loodusteaduste võlu ja valu – viib meid edasi, aitab meil meie ümbrust paremaks muuta, hoida seda elukeskkonda, mis meil on. Jah, mina näen seda suure huviäratajana. Kui on huvi, siis saab ka väga keeruliste protsessidega hakkama. Kui saaksite ise mõne ülesande saate teadustoimetusele soovitada, siis mis tüüpi see oleks?

Olin samades ruumides varem korduvalt käinud ja seega teadsin, kus saadet tehakse. Televiisoris ei paista aga üldse välja kogu taustajõud, kes kõik saate õnnestumisele kaasa aitavad. See on päris muljetavaldav! Ja muidugi tohutu kirg tegijate poolt: see peab olema, muidu sellist tööd ja saadet teha ei saaks.

Ja muidugi tuleb tänapäeva õpilasele pidevalt põhjendada „Miks?“. Iga uus teema, valem, seadus tuleb siduda õpilase tasemele arusaadavaga, miks ta just praegu peab seda õppima, läbi igapäevapraktika peab näitama rakenduslikku poolt – see on õpetajale selline lisamõttetöö, leida kõikvõimalikud vastused „Miks?“ küsimusele. Milliseid meetodeid või nippe te õpilaste motiveerimiseks kasutate?

Õpetaja peab olema ainest ise väga huvitatud, muidu see ei olegi võimalik. Ise pead põlema, siis see nakatab. Jah, mõnikord läheb selleks mitu aastat, aga vaikselt on entusiasm nakkav. Ei tohi kohe tagasi tõmmata, kui õpilased kiiresti kaasa ei tule. Enda kogemusest võin öelda, et läheb paar aastat, umbes üks õppetsükkel. Õpilased alustavad koolis füüsika õppimisega ja lõpetavad, mille järel saad hakata aimama esimesi märke, et järgmised õpilased tulevad huviga tundi - eelmine lend on sellest neile edasi rääkinud. Sellised koolijutud toimivad üllatavalt hästi. Kui õpilane ei võta vedu, siis mina olen ikka huvitatud füüsikat talle põnevaks tegema.

Midagi aineehitusest: kuidagi simuleerida radioaktiivset lagunemist, näiteks seoses poolestusajaga. Mittelineaarsed protsessid. Alguses on kõik lihtne, stabiilne, kuid siis ühe suuruse muutumine toob kaasa ahelreaktsiooni, millega tuleb arvestada. Samuti on alati head kõik loogikaga seotud ülesanded. Kui kerge või keeruline on õpilasi mõnest õppeainest - näiteks füüsikast - huvituma panna?

Kuna olen seda süsteemi juba viis aastat kasutanud, siis õpilased ise küsivad, millal nad veel kuhugi minna saavad. Ka välismaistel perereisidel on hakatud valima tegevusi selle järgi – saan pikki analüüse koos piltidega erinevatest tehnikamuuseumidest mujalt riikidest. Samuti on vanemad tänanud, et õpilased küll lähevad esmalt füüsikaga seotud üritusele läbikukkumise hirmus, kuid pärast avastavad selle valdkonna põnevuse ja nii satuvad ka mõned vanemad esimest korda elus sellistele sündmustele. Natuke individuaalse lähenemise moodi – kui soovid areneda, on sul see võimalus - vali endale vaid tegevus.

Kõiki neid analüüse lugeda ja tagasisidestada on õpetaja jaoks tohutu lisatöö, kuid õpilased saavad sellest nii palju juurde: nad ei teaks sellest maailmast muidu midagi. Paljud on avastanud enda jaoks muuseumid ja hakanud kinos vaatama ka teistsuguseid filme. Õpetajana neid analüüse lugedes tuleb vahel pisar silma, kui õpilased on avastanud, et ongi põnev. Nad on endas üllatunud, et soovivad juba järgmist lisategevust teha.

Et hoida selle taseme juures huvi, luban õpilastel lisategevustega lisapunkte koguda. Otsin erinevaid füüsikaga seotud tegevusi – muuseuminäitused (praegu TÜ Ajaloomuuseumis), filmid, kõik ainevõistlused (olümpiaad, „Rakett69“, Kajakas, astronoomiaviktoriin Pulsar, füüsikaviktoriin Spekter, tehnikaolümpiaad jt), töötoad (AHHAA, Energia avastuskeskus, PROTO, Tallinna Teletornis kosmoseõhtud, observatoorium Tõraveres, muuseumiöö), loengud (TÜ tähetornis, Energia avastuskeskuses, Teadlaste öö). Kui õpilane osaleb ja soovib lisapunkte, peab ta tegema endast kohapeal foto nii, et taust on äratuntav, ja kirjutama mulle A4 analüüsi kolmest asjast, mida juurde õppis. Selliste tegevuste kogus ei ole õpilase kohta limiteeritud.



Miks peaksid õpilased üldse nii palju erinevaid aineid õppima - kui neid mõni aine üldse ei huvita?

Isegi gümnaasiumiealine ei saa veel kindlalt väita, et teda üks või teine aine üldse ei huvita - see näitab ainult teadmatust ja infopuudust, väga kitsast maailmavaadet. Nii kaua kui noor on koolis, peab ta saama igasuguseid võimalusi, mõtteid, tundeid, teadmisi. Küll leiab elus selle koha, kus tagasivaates tänab, et omab siiski kogemust ja teadmist ka selles valdkonnas, mille noorena enda jaoks välistas.

Elu ja loodus ei ole nii must-valged nagu noore inimese maailmavaade, küll aga loogilised. Seda arvan küll, et loodusteadustes peab esmalt päris palju pähe ja selgeks õppima. Need ei ole teemad, mida ise avastada ja tuletada – meie elame suurte teadlaste õlgadel ja milleks nende tööd uuesti korrata. Alused tuleb ära õppida ja siis edasi minna.

Mulle meeldis 2020-2022 TalTechis STREAM õppes Tiia Rüütmanni öeldu, et kuni bakalaureusekraadi lõpuni ei arva sa loodusteadustes midagi, vaid õpid põhialuseid, edasi on sul juba mingi baas, et hakata hüpoteese püstitama ja ise uurima. Seda on noortel raske tunnistada, aga kahjuks nii see looduses käib – vale ja uljas arvamus maksab kiirelt ja valusalt kätte.



Kui õpihimulised tänapäeval õpilased üldse on ja millest see sõltub?

Õpilased on huvilised, see niidiots tuleb ainult üles leida, millest nad on huvitatud. Pigem ollakse liiga pealiskaudsed ja enesekesksed, see segab õppimist palju rohkem. Arvamus, et mul ei lähe elus kunagi üht või teist oskust vaja, on nii levinud. Hakkame tavaliselt õpilastega siis arutama, et sõnaseadmise, mõtlemise, käitumise, ootamise, suhtlemise ja viisakuse oskuseid läheb nagu alati vaja ja kõike seda kool ju läbi erinevate ainete ja õppimisstrateegiate treenibki. Ei tasu taga ajada konkreetse oskuse kasulikkust. Aju vajab samamoodi pidevat treeningut nagu meie lihasedki.