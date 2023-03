Bioloogiaõpetaja Lauri Mällo: huvi millegi vastu algab alati inimesest enesest

Saate oluline roll on reaalainete populariseerimine. Kui „Rakett69“ saade on noortega jutuks tulnud, siis olen kuulnud mõtteid, et „Mina küll nii ei oskaks“ või et „No need on miskid hullud oivikud, kes seal osalevad“. Ehk siis on kindlasti noori, keda see saade motiveerib, kuid on ka neid, kes vaatavad seda kui telesaadet, kuhu neil justkui asja ei olekski. Õpetajana pean tunnistama, et kui mul oleks klassiruumis vaid sellised noored, kes jõuavad „Rakett69“ saatesse, siis oleks see omal moel väga väsitav, sest nende ootuste täitmine võib käia selgelt üle jõu.

Minu jaoks oli reaalne kohtumine osalejatega väga omalaadne kogemus. Tegemist on noortega, kes on ambitsioonikad, targad ja ilmselgelt natuke teistsugused kui keskmine kooliõpilane. Selles mõttes on saate formaat ülihea võimalus just sellistele noortele, kes tahavad oma oskusi panna proovile võistluslikus situatsioonis ja teha midagi palju keerukamat, kui seda suudaks pakkuda tavaline koolitund.

Ma ei ole olnud regulaarne vaataja, olen vaadanud pigem juhuslikult üksikuid saatelõike. Õpilastega pole sellest juttu olnud, see võib tuleneda sellest, et paljud teemad saadetes on pigem füüsika- ja keemiateemalised ning bioloogiatundidesse need eriti ei kaja. Rohkem oli saatest juttu siis, kui tegime koolis Rakett69 õpihuvilaagreid, mille üheks juhendajaks ma olin. Siis sain küll aru, et vähemalt laagrites osalenud noored on mõningaid saateid vaadanud ja oskasid tänu saadetes nähtule oma mõttekäike ülesannete lahendamisse kaasa tuua.

Õpihimu on väga lai mõiste. Kõigil noortel on teemasid, millesse nad tahavad väga süveneda ja milles nende teadmised on sageli palju sügavamad kui juhendaval õpetajal. Samas on ju arusaadav, et kõik teemad, kõik ained ja kõik tunnid ei saagi kõigile olla ühtemoodi huvitavad. Keegi meist ei viitsi õppida asju, mis meile olulised ei ole. Paraku tuleb koolisüsteemis tegeleda ka sellega, mis otseselt huvi ei paku. Seega võib mõne noore puhul jääda täiesti vale arusaam, et tal puudub õpihuvi, kuigi tegelikult on tema huvi väga sügav lihtsalt mingis teises kanalis. Muidugi on ka neid, kelle puhul on tegemist täieliku mõttelaiskusega ja huvipuudusega end ümbritseva vastu. See viimane on nukker vaatepilt.

Hästi palju on kinni selles, kes ja kuidas materjali esitab. Kui õpetajast on näha, et teema teda ennast köidab ning ta oskab seda arusaadavalt ja rõõmsalt edastada, siis see on juba pool võitu. Teine pool on materjali õpilase jaoks „söödavaks“ ja „omaks“ tegemine.

Seega esmalt, ja see on sageli kõige keerukam osa, tuleb luua seos kuulaja ja teema vahel, teha teema kuulajale lähedaseks, siis on võimalik sellele üles ehitada õppimine. See võiks olla üks õpetamise aluseid, pelgalt faktiteadmiste õppimine ei tekita huvi, liiatigi on faktid meile praeguses inforuumis nii kergesti kättesaadavad, et oleks rumalus nende „salvestamisele“ liigselt aega ja energiat kulutada.

Huvi millegi vastu algab alati inimesest enesest. See tähendab, et peab olema miski, mis mind selle mõtte, teema, ainesega seob. Esimese asjana on vaja teha teadus „söödavaks“. Väga paljud teemad reaalainetes on seotud meie igapäevaeluga, kuid nende lahtiseletamine teaduslikus keeles võib olla nii keeruline, et need pelutavad enamiku meist sellest mõttekäigust kaugele eemale.

Hindamine on koolisüsteemi osa, ilmselgelt on iga hindamise juures palju segavat ja alati võib kritiseerida. Paraku on nii, et me kõik ootame oma tööle tagasisidet, tegelikult on meil vaja võrdlusmomenti teistega. Paratamatult oleme me erinevate kooliastmete vahel liikudes üksteise konkurendid ja selleks on vaja selgeid kriteeriume, kes siis on konkurentsivõimelisem ja kes mitte.

Mida iga õpetaja saab ajaressursi olemasolu korral muuta on see, et hinne ei ole kivisse raiutud vigade loetelu. Hinne peaks olema tagasiside ja edasise tegevuse planeerimise alus. Kui ma saan hinde, mis mind ei rahulda, siis ma peaksin saama tagasiside, et mida teha paremaks. Kahjuks on meil sageli, nii õpetajatel kui õpilastel, liiga vähe aega, et mõtestada lahti individuaalsed nõrkused ja veakohad. Sageli jääb saadud hinne selleks, mis esimesel hindamisel saadi ja sellest ei õpita eriti midagi. Kuid suuri ja kiireid muutusi on selles süsteemis väga raske teha ja need peavad olema väga läbimõeldud.

Kas praeguses koolisüsteemis on midagi, mida tuleks veel muuta?

Alati võib midagi muuta, kasvõi selleks, et me ei muutuks liiga mugavaks. Selge on see, et maailm meie ümber muutub ja koolisüsteem peab järjest enam muutuva ümbritsevaga arvestama. Ilmselgelt muutub kaasajal meeletu kiirusega inforuum, selle maht, selle dünaamika. Arvan, et noored vajavad hetkel suuniseid just selles osas, et kuidas sellises infotulvas toimetada.

Alati võib rääkida sellest, et koolisüsteem peaks olema palju individuaalsem, õppetempo õpilasekeskne, tagasiside peaks olema edasiviiva jõuga, mitte hinnanguid andev. Väikseid muutusi saavad kõik õpetajad oma töö raames teha, suuremaid muutusi peab pikalt ette planeerima ja paraku jäävad need enamasti ressursipuuduse taha. Nii on ju selge, et kui ma tahan jõuda individuaalsemalt iga õpilaseni, siis on mul vaja klassi näiteks poole vähem õpilasi, seega on vaja meil kaks korda rohkem õpetajaid. Aga see on meeletu resurss. Mõtlemisainet on palju.