Aasta gümnaasiumiõpetaja Reesi Kuslapi lugemis-, vaatamis- ja kuulamissoovitused

Jaapani autori raamat „Inimene helendavast klaaskastist“ oli minu jaoks suur positiivne üllatus. Raamatu kinkis mulle sünnipäevaks hea sõber, kes on Jaapani kultuuri kirglik austaja. Lisaks sellele, et raamat on hariv ning annab ettekujutuse Jaapani eluolust, on põnev jälgida ka peategelase mõttemaailma. Peategelase mõistmine oli suur väljakutse, kuid see oligi minu meelest selle raamatu kõige suurem tugevus.

Õpetaja leiab, et teadusvõistlus on oluline mitmel moel ja mitmesugusele sihtrühmale. „Mulle meeldis kunagi kellegi vastus, et pensioniealised vaatavad Rakett69 saadet ja näevad, et noorus ei ole hukas. Olen sama meelt, kuna töötan igapäevaselt 16-19-aastastega, siis saan ka öelda: noored ongi asjalikud ja hakkajad.“ Reesi sõnul on näha, et saates osalevad noored on väga motiveeritud ning sihikindlad, ning tema arvates aitab saade noortel oma unistusi täita või vähemalt sinna poole pürgida.

Reesi kinnitusel on Rakett69 on kõige suurema produktsiooniga teleprojekt, milles ta on osalenud. „Kuna teletöö on mulle alati huvi pakkunud, siis küsisin võttepäeva jooksul saate meeskonnaliikmetelt palju küsimusi, mulle vastati rõõmuga ja meeskond oli väga sõbralik,“ sõnab ta. „Kaamerate ees olemine ei ole mulle võõras, kuid väike närv tuli ikka sisse - millal öelda oma lauseid, millisesse kaamerasse vaatama peab jne, kuid usun, et sain hästi hakkama. Üldiselt olen selle kogemuse eest väga tänulik.“

4. Daniel Vaarik „Vapilõvi“

„Vapilõvi“ on raamat, mis on mul hetkel pooleli. Daniel Vaarik on väga kaasahaaravalt kirjeldanud Kersti Kaljulaidi kui isiksust ning andnud hea ülevaate tema ametiajast presidendina. Raamatus avanevad mitmed küljed, mis minu kui poliitikahuvilise jaoks on seni teadmata olnud. Teoses käsitletaksegi Kaljulaidi pigem inimlikumast aspektist.

5. Lauri Räpp „Lihtsate asjade tähtsus“

Kuna luule on mind läbi elu saatnud ning kirjutan ka ise luuletusi ja räpitekste, valisin ka siia nimistusse ühe luulekogu. Lauri Räpi puhul on tegemist populaarse tänapäeva luuletajaga, kes kirjutab – nagu luulekogu kaaski ütleb: lihtsate asjade tähtsustest ja tähtsate asjade lihtsustest. Tasub lugeda ja mõtiskleda.

Mida vaadata?

Valisin siia filmid, mida olen oma õpilastega ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides vaadanud. Need kõik filmid on minu jaoks tähenduslikud ning arvan, et iga noor võiks neid vaadata.

1. „Roheline raamat“

„Roheline raamat“ ehk „Green Book“ on äärmiselt soe ja empaatiat arendav film. Film sobitub 20. sajandi popkultuuri konteksti ning vaatame seda tavaliselt ajalootunnis 12. klassidega. Kui minult küsida, mis on mu lemmikfilm, siis julgeksin öelda, et seesama ongi.

2. „Malev“

„Malev“ on minu jaoks kõige legendaarsem Eesti film. Film on tehtud küll väheste ressurssidega, kuid on see-eest väga tugeva süžeega. Olen filmi oma üheksa õpetaja-aasta jooksul nüüdseks vist 20 korda vaadanud ning iga kord leian mõne uue avastamata detaili ning geniaalse lahenduse. Kuigi tegemist on ajaloolise absurdikomöödiaga, on see väga hea õppematerjal arendamaks kriitilist mõtlemist. Olen alati tahtnud kiita ja tänada filmitegijaid ning nüüd on mul see võimalus, aitäh Kaaren Kaer, Tõnis Leht, Lauri Lippmaa, Erik Moora suurepärase teose eest.

3. „1944“