Tesla “kutsus tagasi” 129 960 üle kuumeneva protsessoriga autot

Probleemiks on 2021-2022 Model S-i ja Model X-i ning 2022 Model Y ja Model 3 keskekraanid, mille juhtprotsessor võib teatud oludes üle kuumeneda ning meediasüsteemi hangumist ja kokku jooksmist põhjustada.

Nüüd aga see jutumärkide osa – Tesla usub, et probleemi saab lahendada üle õhu tarkvarauuendusega, mis parandab meediasüsteemi protsessori jahutuse juhtimist, ja seega mingit harjumuspärast füüsilist tagasikutsumist ei toimugi. Selleks ajaks, kui mõjutatud autode omanikud oma postkasti tagasikutsumise teemalise kirja saavad, on parandus tõenäoliselt juba sisse viidud.