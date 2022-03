Tesla vallandas töötaja, kes postitas video juhiabisüsteemide põhjustatud kõksust

Viimaseks õlekõrreks sai tõenäoliselt video, kus ta San Jose linnas Californias oma Tesla FSD (Full Self Driving) beetaversiooni testis ning auto selle käigus kummipostile otsa sõitis. FSD on Tesla juhiabisüsteemide pakett, mis pideva uuendamise tulemina peaks lõpuks võimaldama täielikku isejuhtimist, kuid paraku on testid näidanud, et sinna on veel pikk tee minna.