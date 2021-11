Tühja akuga Tesla jättis poodlejad kolmeks tunniks lõksu

Üle kolme tunni ootama pidanud poodlejad olid arusaadavalt väga pahased. Katsed Teslat teise autoga tõmmata luhtusid – auto lukustus park-režiimi.

Kas tõesti poleks keskuse töötajatel olnud võimalik vedada pikendust, et autole natukenegi seinast vurtsu anda, et see saaks laadijasse või vähemalt teistel eest sõita? Iroonilisel kombel on Tesla laadija Westfieldi keskuses täiesti olemas.

Selle asemel vältas kogu protsess üle kolme tunni ning lõpuks aidati ootajatel parkimismajast välja tagurdada ning seisvale Teslale tuli appi margipõhine autoabi.

Sarnaselt sisepõlemismootoriga autodele on Teslal tegelikult pärast 0% “paagini” jõudmist veel üpris kenasti reservi. Konkreetse mudeli sõiduulatus on peaaegu 500 km, seega tühjakslaskmine on puhas omaniku hoolimatus ja kaasostlejate pahameel õigustatud.

Kuigi Teslasid peaks saama tühja akuga lükata-tõmmata, polnud see mingil põhjusel võimalik. Osad elektriautod aga ei võimalda tühja akuga üldse vabakäiku sisse lülitada – jällegi mõttekoht ning arvestades sündmuse meediakajastust, on lootust, et see saab tulevikus lahendatud.