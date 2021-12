Tesla “täieliku isejuhtimise” beetaversioon põhjustas õnnetuse

Autojuht reageeris kiirelt ja keeras rooli teisele poole, kuid korrigeeris üle ja lõpetas pärast kraavi läbimist kellegi koduhoovis. Youtube’ist on see video praeguseks eemaldatud, kuid Twitteris veel nähtav:

Mitmed Tesla-omanikud on kurtnud, et paraku on FSD välja lülitamiseks vaja roolile rakendada üpris suurt jõudu – ning ohuolukorras on raske seda õigesti hinnata. See viis ka auto teelt välja keeramiseni, mis põhjustas märkimisväärset kahju auto kandmikule ja vedrustusele.

Huvitav on ka see, et videos nähtav teemärgistus on päevselge – kui mitmed praegused sõidurajahoidjaga autod on üllatanud sellega, et saavad isegi öösel läbi lörtsilöga teemärgistuse lugemisega hakkama, siis mis Teslal juhtus?