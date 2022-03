Volkswagen investeerib Teslaga tempos püsimiseks 2 miljardit

Trinity tuleb umbes Passati mõõtmetega ning sõiduulatuseks lubatakse üle 700 km. Põnevamgi aga on see, et auto saab riistvaraliselt olema valmis autonoomse sõidu neljandaks tasemeks – rohkem detaile allpool, kuid laias laastus tähendab see seda, et auto suudab kindlates piirkondades ja kuni teatud kiirusteni täiesti ise toimetada, kuid juhil on võimalus juhtimine üle võtta.