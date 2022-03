Mercedes võtab vastutuse, kui nende Drive Pilot õnnetusse satub

Nimelt kui nende Drive Piloti nime kandev kolmanda taseme juhiabisüsteem (tuletame allpool asuva tabeli vahendusel meelde, mida see tähendab) õnnetusse satub, võtab Mercedes-Benz vastutuse oma kanda.

Sellesse tuleb suhtuda loomulikult juhtumipõhiselt – idioodi kätte sattudes on kõik võimalik. Reaalses maailmas tähendab MB initsiatiiv tõenäoliselt seda, et iga õnnetuse puhul ei tõtata kohe juhti süüdistama ja ei varjuta advokaatide armee taha, vaid uurimise käigus tuvastatud süü korral see ka täies mahus omaks võetakse.

MB loodab, et see on liigutus, mis viib meid lähemale isejuhtivate sõidukite avalikele teedele lubamisele, ja võimaldab neil oma sõidukiarendusega edasi liikuda ja neid üha rohkemates riikides kasutusele võtta.

“Eelmise aasta lõpu seisuga olime me esimene autotootja maailmas, kes sai rahvusvahelise sertifikaadi kolmanda taseme juhiabisüsteemile,” sõnas Gregor Kugelmann, Drive Piloti vanemarendaja. “Me loodame lähiajal saada loa nii California kui Nevada osariikides USA-s ja me tegeleme ka hulga teiste osariikidega,” lisas ta.

Nevada on USA-s isejuhtivate sõidukite esirinnas, seega loodab MB, et kui kogu Drive Pilotit puudutav seaduslik pool saadakse seal sobivaks, läheb ülejäänud osariikides lihtsamalt. Oma sõiduabilise tegevuse(tuse) eest vastutuse võtmine on julge samm, mis kindlasti aitab veenda ka kohalikke võimuesindajaid.

Isejuhtivate süsteemide arendamise kõige jõulisem turundaja on loomulikult Tesla, kelle juhiabisüsteemid vastavad hetkel tasemele 2 või 2+ ehk kusagil teise ja kolmanda taseme vahel. Kriitika alla on aga sattunud nende lähenemine nii oma pakutava nimetamisele, mis on kasutajaid süsteemide suutlikkuse osas eksiteele viinud, kui ka beetaversioonide testimisele avalikel teedel ilma teiste liiklejate teadlikkuse ja nõusolekuta. Levinud on ka õnnetuste korral kohe järgnev vastutuse veeretamine juhile ning edasiste uurimistulemuste osas pikalt valitsev vaikus.